Минтранс предложил сократить количество парковок в России

Властям на местах предлагается начать кампанию по сокращению мест для парковки машин на улично-дорожной сети, а также внутриквартальных территориях.

Министерство транспорта России опубликовало рекомендации для регионов страны по организации парковок. Они, в частности, предполагают подход по сокращению парковочных мест внутри кварталов, а также вдоль дорог за счет создания внеуличных автостоянок и гаражей, сообщает издание «Коммерсант».

Отмечается, что парковка машин вдоль улиц должна рассматриваться как временная мера, её можно разрешать лишь в тех случаях, когда это позволяет пропускная способность самой дороги. При этом Министерство транспорта России советует властям вводить плату за парковку, когда транспортными средствами занято больше 85% имеющихся в наличии мест.

Данная мера должна мотивировать российских автовладельцев отдавать предпочтение так называемым перехватывающим стоянкам. Также сообщается, что некоторые регионы россии уже согласились начать следовать рекомендациям Минтранса России. Один из региональных чиновников в беседе с изданием «Коммерсант» назвал документ ведомства «сигналом для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации».

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При этом глава обособленного подразделения компании «Городские парковки» в Воронеже Анатолий Кобяшев назвал данные рекомендации верными. Однако, с его слов, на практике ни один субъект России их не исполняет.