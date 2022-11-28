В России наблюдается тренд на бережное потребление

Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей. В 2022 году россияне стали чаще отдавать предпочтение ремонту своего имущества — увеличился спрос на услуги восстановления смартфонов, одежды, обуви и других предметов, а средний срок владения гаджетами увеличился на 6%.

По данным аналитиков МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, траты россиян на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%.

Аналитики Big Data МТС, посчитали, что средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — россияне стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.

В результате растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%.

В этом году чаще всего пользователи обращаются за услугами замены экрана смартфона, ремонта монитора или умных устройств.

Средний чек в категории «Ремонт цифровой техники» вырос на 5%: в прошлом году пользователи были готовы платить в среднем 2249 рублей, в этом – 2364 рубля.

Тенденция на бережное потребление прослеживается во всех регионах страны. По данным YouDo.com, cпрос на ремонт цифровой техники растет практически во всех городах России: в Москве он вырос на 27%, в Екатеринбурге — на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Уфе — на 7%. Вслед за ростом спроса выросли и средние чеки. В Казани пользователи в среднем стали платить за ремонт техники на 19% больше, в Краснодаре — на 14%, в Москве — на 4%, в Нижнем Новгороде — плюс 3%, в Ростове-на-Дону — плюс 11%, в Санкт-Петербурге — плюс 3%, в Тюмени — плюс 18%, в Уфе — плюс 14%.