Доступность дизельного топлива в Ленобласти находится на высоком уровне

Регион оказался в числе российских регионов с наиболее доступными ценами на дизельное топливо.

По информации агентства РИА Новости, жители Ленобласти могут приобрести 885 литров дизеля на сумму, равную среднемесячной зарплате.

Отмечается, что лидером рейтинга стала Москва. В ней на среднемесячную зарплату можно купить 1891 литр топлива. Петербург вошел в первую десятку, а Ленобласть — в ТОП-20.