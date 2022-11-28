Доступность дизельного топлива в Ленобласти находится на высоком уровне

Регион оказался в числе российских регионов с наиболее доступными ценами на дизельное топливо.
По информации агентства РИА Новости, жители Ленобласти могут приобрести 885 литров дизеля на сумму, равную среднемесячной зарплате.
Отмечается, что лидером рейтинга стала Москва. В ней на среднемесячную зарплату можно купить 1891 литр топлива. Петербург вошел в первую десятку, а Ленобласть — в ТОП-20.
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