Почтальон и ее сожитель с ножом задержаны за налет на квартиру пенсионерки в Дубровке

По информации ivbg.ru, 27 ноября около 19:30 в полицию Всеволожского района обратилась 69-летняя жительница поселка Дубровка. К ней в квартиру на улице Щурова ворвались трое, вскрыв замок.

Пока один из разбойников угрожал хозяйке ножом, их спутница забежала в комнату и вынесла оттуда 12 тысяч рублей. После этого троица скрылась.

Подозреваемых задержали спустя 2,5 часа на улице Пионерской. Ими оказались 43-летняя почтальон и ее безработный сожитель. Ранее оба в поле зрения полиции не попадали. Их сообщника ищут.