Почтальон и ее сожитель с ножом задержаны за налет на квартиру пенсионерки в Дубровке

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 ноября около 19:30 в полицию Всеволожского района обратилась 69-летняя жительница поселка Дубровка. К ней в квартиру на улице Щурова ворвались трое, вскрыв замок.

Пока один из разбойников угрожал хозяйке ножом, их спутница забежала в комнату и вынесла оттуда 12 тысяч рублей. После этого троица скрылась.

Подозреваемых задержали спустя 2,5 часа на улице Пионерской. Ими оказались 43-летняя почтальон и ее безработный сожитель. Ранее оба в поле зрения полиции не попадали. Их сообщника ищут.

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17.10.2022 2081
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