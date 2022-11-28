Угонщица успела проехать на украденной в Сланцах иномарке 200 км, пока не попала в ДТП

По информации ivbg.ru, 28 ноября около 02:00 на КАД был найден угнанный Lifan Maiwei. О пропаже этой иномарки за два часа до этого в полицию заявила 31-летняя автовладелица.

Автомобиль был припаркован на улице Максима Горького в Сланцах. Полиция полагает, что угонщица – 40-летняя женщина. Она успела покинуть город и проехать 200 километров, но попала в ДТП на КАД.

Подозреваемая доставлена в отдел полиции, а машина помещена на спецстоянку. Решается вопрос об уголовном деле.