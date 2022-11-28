У мобилизованных возникли проблемы с кредитными каникулами

Сотрудники банковского сектора признают наличие проблем, однако, не видят нарушения закона.

Российские граждане столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, недоработки в законодательстве о кредитных каникулах дают возможность банкам отказывать своим клиентам в предоставлении каникул по формальным причинам. Таким образом, опрошенные изданием юристы говорят, что данный механизм по предоставлению кредитных каникул нуждается в уточнении. С жалобами об отказе в получении кредитных каникул можно ознакомиться на форуме Banki.ru.

Уточняется, что ряд заемщиков не смог связаться в банком, другие получили отказ, третьим формально одобрили кредитные каникулы, но в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей. Мобильный банк сообщает о просрочках и капающих пенях.