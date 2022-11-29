Фото: 415 килограммов корма для собак из приюта собрали ветеринары Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области собрали 415 килограммов корма для бездомных собак, которые живут в приюте «Островок надежды» в Ломоносовском районе.

Фото: 415 килограммов корма для собак из приюта собрали ветеринары Ленобласти Островок надежды, Ломоносовский район, Ленинградская область
Фото: 415 килограммов корма для собак из приюта собрали ветеринары Ленобласти Островок надежды, Ломоносовский район, Ленинградская область
Фото: 415 килограммов корма для собак из приюта собрали ветеринары Ленобласти Островок надежды, Ломоносовский район, Ленинградская область

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

На момент подготовки публикации в учреждении находятся 756 собак, которым ежедневно требуется еда и вода. С питанием помогли производители кормов для животных «Биосфера» и PetFood.

На прошлой неделе ветеринарные врачи, зооволонтеры и кинологи провели ветеринарно-санитарное обследование и вакцинирование всех подопечных приюта «Остров надежды».

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27.10.2022 201
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