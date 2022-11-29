Пакет с наркотиками хранился в корнях упавшего дерева в Гатчинском районе

По информации ivbg.ru, 28 ноября в Гатчинском районе заведено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Три свертка весом в полтора килограмма достали из черного пакета в лесу примерно в километре от деревни Поддубье. Тайник был устроен под корнями заваленного дерева.
Исследование показало, что содержимое пакета – синтетический наркотик. Владельца ищут.
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23.11.2022 165