Пакет с наркотиками хранился в корнях упавшего дерева в Гатчинском районе

По информации ivbg.ru, 28 ноября в Гатчинском районе заведено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Три свертка весом в полтора килограмма достали из черного пакета в лесу примерно в километре от деревни Поддубье. Тайник был устроен под корнями заваленного дерева.

Исследование показало, что содержимое пакета – синтетический наркотик. Владельца ищут.