«Почта России» решила доставлять товары с европейских маркетплейсов

По мнению экспертов, «Почта России» имеет больше необходимой инфраструктуры для того, чтобы выстроить эффективную логистику.

«Почта России» будет заняться доставкой товаров из европейских маркетплейсов, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в компании.

По информации издания, доставку товаров можно будет оформить, в частности, из Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike.

Источник напомнил, что после уходов с российского рынка зарубежных брендов стали более востребованными сервисы, которые могут осуществлять посредничество по оформлению заказов у западных онлайн-ретейлеров. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что «Почта России» имеет больше необходимой инфраструктуры для того, чтобы выстроить эффективную логистику. По его словам, при текущем курсе валюты спрос россиян на заказы из-за рубежа сохраняется.