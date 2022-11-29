«Почта России» решила доставлять товары с европейских маркетплейсов

Автор: Александр Селиванов
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По мнению экспертов, «Почта России» имеет больше необходимой инфраструктуры для того, чтобы выстроить эффективную логистику.

«Почта России» будет заняться доставкой товаров из европейских маркетплейсов, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в компании.

По информации издания, доставку товаров можно будет оформить, в частности, из Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike.

Источник напомнил, что после уходов с российского рынка зарубежных брендов стали более востребованными сервисы, которые могут осуществлять посредничество по оформлению заказов у западных онлайн-ретейлеров. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что «Почта России» имеет больше необходимой инфраструктуры для того, чтобы выстроить эффективную логистику. По его словам, при текущем курсе валюты спрос россиян на заказы из-за рубежа сохраняется.

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28.11.2022 34
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