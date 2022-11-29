Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм 21 ноября.
В период с 21 по 27 ноября 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 16 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасено 3 человека);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза;
- к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).
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26.11.2022 170