Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм 21 ноября.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО/Телеграм

В период с 21 по 27 ноября 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 16 раз, в том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасено 3 человека);
  • к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза;
  • к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).
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