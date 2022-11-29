Мигранта, убившего свою заказчицу в Петербурге, задержали

Уроженец Киргизии, жестоко убивший девушку, в чьей квартире делал ремонт, задержали два дня назад.

Как стало известно Mash на Мойке, задержанный уже признал вину. 41-летнего Алмаза нашли в хостеле на Московском проспекте. Правоохранителям он заявил, что поссорился со своей жертвой, которой не навился ход выполнения ремонтных работ. После этого мигрант вышел из себя.

Предварительно известно, что задержанный несколько раз ударил девушку по голове деревянной киянкой, затем задушил проводом. Тело обмотал в полиэтилен и оставил в квартире с мешками строительного мусора.

О трагедии стало известно ранее. После пропажи девушки тревогу забили ее родственники.