Российский футбольный союз объявил об организации первого Матча звезд Кубка России

Автор: Анастасия Щербакова
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Матч пройдет уже 3 декабря.

Как пишет РИА Новости Спорт, участникаит соревнования станут такие футболисты, как Квинси Промес, Алексей Сутормин, Сергей Пиняев и другие. О намерении провести Матч звезд Кубка России с участием игроков из Медиалиги стало известно ранее.

После Матча звезд пройдет жеребьевка раунда плей-офф Кубка России в пути РПЛ и пути регионов.

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