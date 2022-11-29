Российский футбольный союз объявил об организации первого Матча звезд Кубка России

Матч пройдет уже 3 декабря.

Как пишет РИА Новости Спорт, участникаит соревнования станут такие футболисты, как Квинси Промес, Алексей Сутормин, Сергей Пиняев и другие. О намерении провести Матч звезд Кубка России с участием игроков из Медиалиги стало известно ранее.

После Матча звезд пройдет жеребьевка раунда плей-офф Кубка России в пути РПЛ и пути регионов.