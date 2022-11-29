Российский футбольный союз объявил об организации первого Матча звезд Кубка России

Матч пройдет уже 3 декабря.
Как пишет РИА Новости Спорт, участникаит соревнования станут такие футболисты, как Квинси Промес, Алексей Сутормин, Сергей Пиняев и другие. О намерении провести Матч звезд Кубка России с участием игроков из Медиалиги стало известно ранее.
После Матча звезд пройдет жеребьевка раунда плей-офф Кубка России в пути РПЛ и пути регионов.
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