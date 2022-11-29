Мишустин: доходы российского бюджета выросли на 10% с начала года

За девять месяцев показатели увеличились на 10% — до более 200 млрд рублей.

— Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы страны и не повлияли на макроэкономическую стабильность, — сказал премьер на заседании правительства.

Он также отметил, что «принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места в регионах».

Глава кабмина добавил, что расходы бюджета увеличились на 5,5% — до 19,5 трлн рублей, в том числе из-за роста выплат в рамках социальных обязательств государства.