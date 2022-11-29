Видео: в Колпино в многоэтажке «протекла» дверь с кипятком

Во вторник, 29 ноября, жители Колпино наблюдали странную картину — дверь в мусоропровод одной из многоэтажек на улице Красных партизан дымилась от пара, а изо всех щелей лились струи кипятка.

Во время записи видео рядом не было коммунальных служб и специалистов, которые исправляли бы возникшую проблему. Чем закончилась история — неизвестно.

Видео: vk.com/kolpino