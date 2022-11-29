В Мурино построят две новые дороги за 162 млн рублей

Две новые дороги в 2023 году появятся в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Речь идет о трассах, которые соединят Воронцовский бульвар, Ручьевский проспект и улицу Шувалова. Их возведут за счет средств из федерального бюджета, которые выделит Минстрой РФ.

Так, на улице Шувалова обустроят две полосы движения по 3 метра в ширину, на Воронцовском бульваре — по 3,5 метра. Вдоль трассы установят широкие тротуары, проведут благоустройство обустроят парковки, установят новые фонари уличного освещения и остановки общественного транспорта. В качестве заказчика выступит администрация Мурино.

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Дороги возведут в рамках программы «Стимул». Строительство обойдется в 162 млн рублей. Из них 67 % — федеральный бюджет, 28 % — региональный и 5 % — местный.