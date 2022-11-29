Гейзер на Бабушкина в Петербурге изменил движение автобусов

У жителей окрестных домов при этом осталась холодная вода.
Вечером вторника, 29 ноября, на улице Бабушкина в Петербурге прорвало трубу, передает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Из-за этого автобусы № 31, 58, 114, 116 и 264 временно изменили свои маршруты.
Сейчас бушующий «гейзер» устраняют специалисты Водоканала.
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