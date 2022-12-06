Многие коллективы — на работе или учебе, в кругу семьи или друзей, проводят игру «Тайный Санта». Преподносить подарки подобным образом не только весело, но и интересно. Рассказываем, откуда появилась игра и как ее разнообразить.

Что такое «Тайный Санта» и как играть?

«Тайны Санта» — это игра с анонимным дарением порядков, в которой даритель является также и получателям подарка. Играть в нее необходимо большой компанией от четырех человек.

Будущие участники собираются вместе для проведения жеребьевки. Ее можно осуществить как традиционно — написать на листках имена участников, так и в онлайн режиме с помощью специального сервиса. После каждый тянет бумажку. Для антуража можно поместить листочки в новогодний колпак. Носитель выпавшего имени — ваш получатель подарка.

Во избежание негативных ситуаций, когда один из участников получает более роскошный подарок, чем остальные, лучше изначально установить фиксированную сумму дара.

Дальше происходит самое интересное — выбор подарка для своего подопечного. Это не только повод лучше узнать человека, но и стремление угадать пожелания. То есть в упе происходит сближение участников.

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В назначенный день, обычно это происходит в преддверии Нового Года, участники собираются вместе для финального завершения игры. Все подарки складываются под елку. Они должны быть красиво упакованы и подписаны, чтобы получатель быстро нашел свой подарок. А дальше каждый получатель дара должен угадать своего «Тайного Санту».

Как появилась игра?

Когда впервые появился «Тайный Санта» неизвестно, но сама традиция зародилась на Западе. В некоторых странах ее называют «Крис Киндл» или «Поллианна» в честь доброй героини романа автора Элинор Портер. Бразильское название игры — Amigo Secreto, что переводится как «тайный друг».

Нетрадиционные варианты «Тайного Санты»

С цифрами. Версия немного усложнена. Придется провести две жеребьевки, но в вместо указания имен использовать цифры. Например, вам выпадает в первом варианте семёрка, а во втором двойка. То есть вы должны на подарке для получателя указать цифру семь, а свои искать под номером два. Конечный процесс проходит по традиционной версии. Но, помните, что этот вариант способен привести к путанице, если кто-то из участников перепутает, какой номер для дарения, а какой соответствует получению. Это может повлиять на общее впечатление праздника.

С указанием пожеланий. Этот вариант поможет облегчить поиск подарка для своего подопечного. Каждый участник помимо имени указывает пожелания к подарку или даже их перечисление, чтобы у Санты была возможность выбора. Тут загвоздка в том, что получатель заранее представляет, что примерно скрыто под упаковкой.

В онлайне. Для тех, кто не хочет останавливаться на традиционной версии, есть возможность участвовать в игре через Telegram, где у «Тайного Санты» есть бот — @HappySecretSantaBot. В диалоге с ботом есть вариант выбора: «Одиночная игра» или «Создать комнату». В первом случае можно отправить подарок рандомно выбранному программой жителю России. Для участия необходимо указать адрес и полное имя для того, чтобы получить и свой подарок. Во втором предлагается собрать знакомых и друзей для создания «комнаты», где будет проходить жеребьевка. После подарки будут отправлять по почте получателю. Этот также вариант подойдет коллективам, которые работают удаленно.