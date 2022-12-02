Беглов посетил мотострелковый полк в Ленобласти

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа в Ленобласти.

Там находятся добровольцы и призванные в ходе частичной мобилизации жители Петербурга. Они завершили курс восстановления и совершенствования навыков по боевой подготовке. Он включал в себя занятия по стрельбе, организации связи, а также тактическую, инженерную, медицинскую, техническую подготовку. Мобилизованных учили и вождению боевых машин.

Беглов отметил, что город принимает меры для поддержки бойцов и их семей, в частности, полк доукомплектован необходимыми инструментами.