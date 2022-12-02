Компания «ФосАгро» и научно-технологический университет «Сириус» усилят совместную исследовательскую деятельность.

При поддержке ФосАгро создается один из крупнейших в России лабораторных комплексов. Он будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить исследования разного масштаба в области наук о жизни и агробиотехнологий.

Первая очередь комплекса была открыта в сентябре 2022 года, средства на строительство выделила компания ФосАгро. Работа над созданием передовой научной инфраструктуры продолжается: до конца 2024 года будет запущена вторая очередь лабораторного комплекса.

На базе лабораторий Научно-технологического университета «Сириус» и ФосАгро намерены создать систему подготовки кадров для агротехнологического направления, объединяя исследовательскую и образовательную деятельность. По перспективным темам будут объявлены гранты для ведущих научных сотрудников. К работе над проектами будут привлекать молодых ученых, аспирантов и магистрантов Университета «Сириус».

В настоящее время агропромышленный комплекс России ищет методы борьбы с инфекциями при минимальном использовании химических средств защиты растений. Один из проектов, над которым работают ученые «Сириуса», направлен на получение первых отечественных сортов винограда, устойчивых к мучнистой росе – грибковому заболеванию. Благодаря выведению этого сорта сократится потребление химических СЗР, которыми обрабатывают культуру, а значит, будут минимизированы воздействие на экологию и затраты на производство средств защиты растений. Разработка ученых позволит получить более высокие урожаи с повышенным содержанием питательных веществ и восстановить свойства винограда, утраченные во время одомашнивания.

Еще один проект, над которым ученые работают в партнерстве с ФосАгро, – создание новых сортов бобовых. Исследования направлены на повышение урожайности. Создание дешевого и качественного растительного белка сможет кардинально изменить ситуацию с доступностью продовольствия в беднейших странах.

Компанию «ФосАгро» и «Сириус» связывает традиционное партнёрство. Специалисты «Сириуса» при поддержке компании разработали инновационные образовательные методики и современную профориентационную программу. Они применяются в финансируемых компанией «ФосАгро-школах» и подшефных ей колледжах. Педагоги «ФосАгро-школ» регулярно повышают свой профессиональный уровень на базе Центра. Также в числе совместных проектов – «Уроки настоящего» и «Большие вызовы», в рамках которых организация предлагает школьникам решать практические кейсы.

Кроме того, компания «ФосАгро» разработала интенсивный двухнедельный образовательный модуль для приезжающих в «Сириус» студентов направлений «Химическая технология неорганических веществ», «Агрономия» и «Агрохимия».