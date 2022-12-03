В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Редакция ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — старший сержант Денис Верхотуров.

В составе экипажа боевой машины оператор взвода противотанковых управляемых ракет старший сержант Денис Верхотуров находился на замаскированной огневой позиции, прикрывая одно из танкоопасных направлений наступления противника.

Ведя наблюдение, командир экипажа обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных рубежей мотострелковой роты. Не демаскируя позицию, экипаж продолжал наблюдение, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел.

Дождавшись выдвижения бронегруппы противника, Денис Верхотуров точными и быстрыми выстрелами из противотанкового ракетного комплекса боевой машины уничтожил три бронемашины противника. Понеся потери на рубеже перехода в атаку, противник отступил, так и не вступив в бой.

Благодаря хладнокровию и точности стрельбы старшего сержанта Дениса Верхотурова попытка наступления противника была сорвана».