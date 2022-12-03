До конца года по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики

Владимир Путин анонсировал запуск по платной трассе М-11 «Нева» грузовиков без водителей.

Замминистра экономического развития РФ Максим Колесников заявил, что первые беспилотные автомобили выйдут на трассу уже в 2023 году. Однако, как рассказали «Невским новостям» представители одного из участников ЭПР (экспериментального правового режима), что их запуск может произойти даже раньше.

«Подписание ЭПР позволило нам приступить к испытаниям беспилотных грузовиков на трассе М-11, их старт запланирован в 2022 году после прохождения сертификации автомобилей в НАМИ», — пояснил руководитель отдела разработок НПО «СтарЛайн» Илья Никифоров.