Жителей дома в Тосно эвакуировали из-за пожара

По информации ivbg.ru, 4 декабря в 04:38 на пульт пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на Московском шоссе в Тосно.
Во время тушения пламени было эвакуировано 11 человек, двое из которых дети.
Горела одна из квартир на общей площади 4 квадратных метра. Пожар тушили силами 111-й пожарной части Леноблпожспаса и 86 пожарной части МЧС России.
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23.05.2022 735