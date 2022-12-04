Жителей дома в Тосно эвакуировали из-за пожара

По информации ivbg.ru, 4 декабря в 04:38 на пульт пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на Московском шоссе в Тосно.

Во время тушения пламени было эвакуировано 11 человек, двое из которых дети.

Горела одна из квартир на общей площади 4 квадратных метра. Пожар тушили силами 111-й пожарной части Леноблпожспаса и 86 пожарной части МЧС России.