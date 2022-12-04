Мужчина попал в реанимацию с ожогом 90% тела в Выборге

По информации ivbg.ru, мужчина попал в больницу с ожогом 90% тела после пожара в Выборге. Возгорание произошло 3 декабря в 23:49 в доме на Приморской улице.

Горела обстановка в квартире на площади семи квадратных метров. В 00:25 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС и три спецмашины.

В реанимацию 66-летнего пострадавшего привезли в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.