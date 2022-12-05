Высота сугробов в Тихвине за сутки увеличилась до 18 сантиметров

В Тихвинском районе Ленобласти за сутки резко выросли сугробы.

На утро понедельника, 5 декабря, высота сугробов в Тихвине составила 18 сантиметров, в других же районах региона намело 3-13 см снега. Об этом в своем tg-канале написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге же поскромнее — за минувшие сутки высота снежного покрова выросла на 4 см и достигла отметки в 5 см. Синоптик добавил, что в ближайшие два дня снег продолжит идти.