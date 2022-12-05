На заседании ЗакСобрания наградили победителей журналистского конкурса «Дела и лица»

На заседании Законодательного собрания состоялось награждение победителей журналистского конкурса «Дела и лица».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, сегодня, 5 декабря, на очередной, четырнадцатый по счету, конкурса «Дела и лица» заявились 24 печатных и электронных СМИ и один самовыдвиженец. На суд жюри были представлены около 60 журналистских работ. Все представленные публикации и сюжеты были внимательно прочитаны, каждый материал подробно обсуждался и анализировался на заседании жюри.

Председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин, заместитель Председателя Законодательного собрания, председатель жюри Татьяна Тюрина, председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев поздравили победителей, вручили цветы и дипломы Законодательного собрания.

В номинации «Лучшая печатная публикация»:

1-ю премию получила Светлана Солоницына, газета «Киришский факел»

2-ю премию жюри присудило Светлане Завадской, газета «Всеволожские вести»

Жюри определило две третьих премии:

Святославу Артюшину, газета «PRO-Отрадное»

Надежде Красноперовой, газета «Спектр-Гатчина».

В номинации «Лучший телесюжет»:

1-я премия присуждена Медиа Группе «Наш город» (Выборгское телевидение);

2-ю премию получил телеканал «Тосненское телевидение»;

В этой номинации жюри также определило две третьих премии:

Телеканалу «Кириши» и телеканалу «ТЕРА-Студия».

В номинации «Лучший радиосюжет»:

1-я премия присуждена Елене Васильевой, радио «Лодья»

2-ю премию получила Виктория Волхонская, радио «Балтийский берег»

3-ю премию – решено не присуждать.

В номинации «Лучший дебют» премии в этом году не присуждались, так как журналисты, подавшие заявки на участие в данном номинации, не соответствовали требованиям, предъявляемым к номинантам (стаж работы в средствах массовой информации менее трех лет).

В номинации «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1-я премия присуждена Екатерине Дзюба, интернет-версия газеты «Гатчинская правда»;

2-ю премию получила Евгения Дылева, корреспондент сетевого издания Онлайн47

3-ю премию – решено не присуждать.

В номинации «Специальная номинация»:

1-я премия присуждена Галине Паламарчук, телеканал «Ореол47»;

2-я премия у Людмилы Кривошеевой, газета «Волховские огни»;

3-ю премию получила Анна Милованова, телеканал «Сясь-ТВ».

Благодарственным письмом Законодательного собрания Ленинградской области награжден генеральный директор ООО «Гелио» Павел Афанасенко за многолетнее плодотворное сотрудничество с Законодательным собранием Ленинградской области и в связи с 75-летием со дня рождения.