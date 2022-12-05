На заседании ЗакСобрания наградили победителей журналистского конкурса «Дела и лица»

На заседании Законодательного собрания состоялось награждение победителей журналистского конкурса «Дела и лица».
Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, сегодня, 5 декабря, на очередной, четырнадцатый по счету, конкурса «Дела и лица» заявились 24 печатных и электронных СМИ и один самовыдвиженец. На суд жюри были представлены около 60 журналистских работ. Все представленные публикации и сюжеты были внимательно прочитаны, каждый материал подробно обсуждался и анализировался на заседании жюри.
Председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин, заместитель Председателя Законодательного собрания, председатель жюри Татьяна Тюрина, председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев поздравили победителей, вручили цветы и дипломы Законодательного собрания.
В номинации «Лучшая печатная публикация»:
1-ю премию получила Светлана Солоницына, газета «Киришский факел»
2-ю премию жюри присудило Светлане Завадской, газета «Всеволожские вести»
Жюри определило две третьих премии:
Святославу Артюшину, газета «PRO-Отрадное»
Надежде Красноперовой, газета «Спектр-Гатчина».
В номинации «Лучший телесюжет»:
1-я премия присуждена Медиа Группе «Наш город» (Выборгское телевидение);
2-ю премию получил телеканал «Тосненское телевидение»;
В этой номинации жюри также определило две третьих премии:
Телеканалу «Кириши» и телеканалу «ТЕРА-Студия».
В номинации «Лучший радиосюжет»:
1-я премия присуждена Елене Васильевой, радио «Лодья»
2-ю премию получила Виктория Волхонская, радио «Балтийский берег»
3-ю премию – решено не присуждать.
В номинации «Лучший дебют» премии в этом году не присуждались, так как журналисты, подавшие заявки на участие в данном номинации, не соответствовали требованиям, предъявляемым к номинантам (стаж работы в средствах массовой информации менее трех лет).
В номинации «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1-я премия присуждена Екатерине Дзюба, интернет-версия газеты «Гатчинская правда»;
2-ю премию получила Евгения Дылева, корреспондент сетевого издания Онлайн47
3-ю премию – решено не присуждать.
В номинации «Специальная номинация»:
1-я премия присуждена Галине Паламарчук, телеканал «Ореол47»;
2-я премия у Людмилы Кривошеевой, газета «Волховские огни»;
3-ю премию получила Анна Милованова, телеканал «Сясь-ТВ».
Благодарственным письмом Законодательного собрания Ленинградской области награжден генеральный директор ООО «Гелио» Павел Афанасенко за многолетнее плодотворное сотрудничество с Законодательным собранием Ленинградской области и в связи с 75-летием со дня рождения.