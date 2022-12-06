В России вводятся новые правила бесплатной догазификации

Теперь воспользоваться программой сможет еще больше россиян.

В ближайшем будущем программа бесплатной догазификации изменится — она станет бессрочной и ее действие распространят на медицинские и образовательные организации. Об этом рассказали в официальном Телеграм-канале Госдумы.

Фото: Госдума/Телеграм