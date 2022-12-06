В России вводятся новые правила бесплатной догазификации

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь воспользоваться программой сможет еще больше россиян.

В ближайшем будущем программа бесплатной догазификации изменится — она станет бессрочной и ее действие распространят на медицинские и образовательные организации. Об этом рассказали в официальном Телеграм-канале Госдумы.

В России вводятся новые правила бесплатной догазификации догазификация, госдума, газ
В России вводятся новые правила бесплатной догазификации догазификация, госдума, газ
В России вводятся новые правила бесплатной догазификации догазификация, госдума, газ
В России вводятся новые правила бесплатной догазификации догазификация, госдума, газ
В России вводятся новые правила бесплатной догазификации догазификация, госдума, газ
Фото: Госдума/Телеграм
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В России вводятся новые правила бесплатной догазификации догазификация, госдума, газ
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