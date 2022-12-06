В России вводятся новые правила бесплатной догазификации

Теперь воспользоваться программой сможет еще больше россиян.
В ближайшем будущем программа бесплатной догазификации изменится — она станет бессрочной и ее действие распространят на медицинские и образовательные организации. Об этом рассказали в официальном Телеграм-канале Госдумы.
Фото: Госдума/Телеграм
Вам будет интересно
С такой инициативой вышли депутаты-единороссы Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, проект обращения Законодательного собрания Ленинградской области к Губернатору...
17.11.2022 467