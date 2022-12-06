Российские препараты от рака оказались дешевле аналогов в разы

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, в пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко он провел встречу с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагвой. Во время беседы зашла речь и о препаратах от рака.

Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармапрепаратов, – передает слова министра РИА Новости.