Российские препараты от рака оказались дешевле аналогов в разы

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Так, в пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко он провел встречу с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагвой. Во время беседы зашла речь и о препаратах от рака.
Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармапрепаратов, – передает слова министра РИА Новости.
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