Россиянин скончался от смертоносной формы ОРВИ

В Москве из жизни ушел 37-летний житель после недели болезни ОРВИ. Родственники уверены, что в городе распространяется смертоносный вирус.

Об этом пишет Shot 6 декабря. По информации редакции, у мужчины был диагностирован ОРВИ, побороть который не удавалось. У пациента незадолго до смерти температура тела сильно повысилась.

Лечение погибшему 37-летнему москвичу было выписано стандартное в подобных случаях — противовирусные, препараты от горла и промывка носа. Однако организм мужчины не справился.