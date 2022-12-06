Россиянин скончался от смертоносной формы ОРВИ

Автор: Анастасия Щербакова
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В Москве из жизни ушел 37-летний житель после недели болезни ОРВИ. Родственники уверены, что в городе распространяется смертоносный вирус.

Об этом пишет Shot 6 декабря. По информации редакции, у мужчины был диагностирован ОРВИ, побороть который не удавалось. У пациента незадолго до смерти температура тела сильно повысилась.

Лечение погибшему 37-летнему москвичу было выписано стандартное в подобных случаях — противовирусные, препараты от горла и промывка носа. Однако организм мужчины не справился.

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06.12.2022 121
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