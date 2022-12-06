«Карнавальная ночь»: новая вспышка заболеваемости может вновь наступить в России

Россиянам стоит начать носить маски из-за роста заболевания ОРВИ и гриппом. Такой совет дал глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск… Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», — сказал он журналистам.

При всей настороженности населения паниковать нет причин. Лекарств против гриппа в России достаточно, все российские вакцины от гриппа эффективны и против штамма А(H1N1) (свиной грипп).