500 миллиардов рублей петербуржцы потратили на рестораны в 2022 году.

Сколько денег петербуржцы и жители Ленобласти оставляют в ресторанах, рассказал Петростат.

Оборот общественного питания в октябре достиг 13,9 млрд рублей, что на 8,6% больше аналогичного периода 2021 года. В январе–октябре 2022 года в ресторанах, барах и кафе петербуржцы и гости города оставили 123 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Ранее представители ресторанного бизнеса рассказали о резком падении спроса на фоне частичной мобилизации.