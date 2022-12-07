Синоптик: снегопад в Петербурге не прекратится еще несколько дней

Северную столицу продолжит засыпать снегом.

Как рассказал синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, снежный фронт в Петербурге задержится еще на несколько дней. Также в городе будет заметное похолодание — до минус 5 градусов.

Сегодня снег на большую часть дня, хотя и завтра продолжится тоже, но перерывы будут. По данным наших метеостанций в Санкт-Петербурге за вчерашний день снежный покров увеличился на 2-4 см (высота снега 7-9 см). А вот в Сосново сразу на 9 см и достигает уже приличных 18 см, — поделился специалист.