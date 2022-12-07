«Вкусно — и точка» запустило доставку еды в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Также сервис доставки появился и в Москве.

6 декабря стало известно о запуске доставки продукции «Вкусно — и точка» в сервисах «Яндекс Еде» или Delivery Club. До весны следующего года воспользоваться новой услугой смогут только жители Петербурга и Москвы.

К доставке подключены 28 заведений в Москве и 27 — в Питербурге, пишет «Питер и Ленобласть».

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12.11.2022 282
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