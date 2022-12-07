В Петербурге пропала 65-летняя женщина: ее не могут найти больше недели

65-летняя Татьяна Трубицына пропала 29 ноября.
Как передают волонтеры «Лиза Алерт», в Петербурге и Ленобласти ведутся поиски Татьяны Трубицыной, пропавшей 29 ноября. Женщина ушла из дома и не вернулась. Поисковики приводят следующие приметы женщины.
Вам будет интересно
В Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего больше 3 лет назад при странных обстоятельствах
В социальной сети "Вконтакте" уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз...
24.11.2022 208