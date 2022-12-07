Неизвестный открыл стрельбу в Петербурге после дорожного конфликта

Мужчину разыскивает полиция.

Накануне на Ленинском проспекте произошла стрельба. В полиции с сообщением об этом обратился мужчина, у которого произошла перепалка с водителем иномарки. Пешеходу не понравилось, что водитель заехал на тротуар и сделал ему замечание. Как итог — мужчина выстрелил в пешехода из травматического пистолета и скрылся

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет Петербургская полиция.