Неизвестный открыл стрельбу в Петербурге после дорожного конфликта

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчину разыскивает полиция.

Накануне на Ленинском проспекте произошла стрельба. В полиции с сообщением об этом обратился мужчина, у которого произошла перепалка с водителем иномарки. Пешеходу не понравилось, что водитель заехал на тротуар и сделал ему замечание. Как итог — мужчина выстрелил в пешехода из травматического пистолета и скрылся

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет Петербургская полиция.

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