Неизвестный открыл стрельбу в Петербурге после дорожного конфликта

Мужчину разыскивает полиция.
Накануне на Ленинском проспекте произошла стрельба. В полиции с сообщением об этом обратился мужчина, у которого произошла перепалка с водителем иномарки. Пешеходу не понравилось, что водитель заехал на тротуар и сделал ему замечание. Как итог — мужчина выстрелил в пешехода из травматического пистолета и скрылся
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет Петербургская полиция.
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