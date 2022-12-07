На дороги Ленобласти за сутки высыпали более 4000 тонн песка и соли

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти на уборку снега вывели 241 единицу различной спецтехники, были задействованы 533 сотрудника подрядной организации.

Для обработки магистралей было использовано 1930 тонн соли и 2196 тонн пескосоляной смеси, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В расчистке и обработке КАД были задействованы 54 единицы различной спецтехники и 112 человек. На обработку кольцевой магистрали потратили 953 тонны соли.

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07.12.2022 46
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