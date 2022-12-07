ФосАгро стала победителем конкурса «Здоровая рабочая среда» в Ленинградской области

Волховское предприятие (филиал АО «Апатит»), входящее в Группу «ФосАгро», стало победителем регионального конкурса корпоративных программ Ленобласти «Здоровая рабочая среда».

Организаторами выступили комитеты Ленинградской области по здравоохранению и по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, региональные Фонд поддержки предпринимательства и «Центр общественного здоровья».

Награждение победителей состоялось в рамках Всероссийского конгресса по охране труда. Участники конгресса побывали в Волховском филиале АО «Апатит» и своими глазами увидели, как решается задача по формированию здоровой рабочей среды на предприятии.

Цель конкурса — популяризация наиболее эффективных корпоративных ЗОЖ-программ. Забота о здоровье сотрудников стоит в числе приоритетных задач компании «ФосАгро», и для их решения предприятие использует ряд практик. Корпоративная программа здоровья включает: лечение по ДМС, оказание медицинских услуг и консультаций очно и с помощью дистанционных технологий.

Заместитель директора по персоналу и социальной политике ВФ АО «Апатит» Артем Крутов прокомментировал второй уже подобный успех предприятия.

«Победа Волховского филиала не случайна! На предприятии созданы прекрасные условия для занятий спортом и оздоровления сотрудников. К активному участию в мероприятиях привлекаются члены семей работников. Если два года назад участников корпоративной программы здоровья было чуть более семисот, то сегодня эта цифра приближается к четырем тысячам».

Предприятие выделяет средства на оздоровительный отдых работников и членов их семей. Значительное внимание уделяется и развитию физической культуры. Построены и работают спортивные комплексы. Компания последовательно реализует программу по укреплению промышленной безопасности.