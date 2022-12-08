В России суррогатное материнство может частично оказаться под запретом

Речь идет о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Соответствующий закон рассмотрят в Госдуме.

Госдума во втором чтении рассмотрит закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом заявила вице-спикер парламента Анна Кузнецова.

Принимая этот закон, мы защищаем национальные интересы страны и здравый смысл. Мы защищаем 45 тыс. детей, их судьбы. Спасаем 14 млрд бюджетных денег, которые тратились на направление суррогатного материнства в интересах иностранных граждан, — цитирует Кузнецову ДумаТВ.Brief.