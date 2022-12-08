Большинство россиян поддержали введение уроков начальной военной подготовки в школах

Об этом свидетельствуют данные опроса.

80% опрошенных россиян поддерживают введение в школах уроков начальной военной подготовки НВП. Как выяснил ФОМ, 73% при этом считают, что такой курс нужен и мальчикам, и девочкам.

Отрицательный ответ дали только 11% респондентов, еще 9% затруднились с ответом.