Большинство россиян поддержали введение уроков начальной военной подготовки в школах

Об этом свидетельствуют данные опроса.
80% опрошенных россиян поддерживают введение в школах уроков начальной военной подготовки НВП. Как выяснил ФОМ, 73% при этом считают, что такой курс нужен и мальчикам, и девочкам.
Отрицательный ответ дали только 11% респондентов, еще 9% затруднились с ответом.
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08.12.2022 51