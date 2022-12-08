Правительство выделит поддержку хозяйствам, застраховавшим свои урожаи

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как пишет издание «Общая газета Ленинградской области», регионам, где увеличились площади застрахованных посевов от неурожая, выделят дополнительную поддержку из бюджета.

Такие хозяйства смогут потратить денежную помощь на:

проведение агротехнических работ;

повышение плодородия и качества почв;

приобретение элитных семян.

Кроме того, правительство перераспределит между субъектами субсидии госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства.