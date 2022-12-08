В парадной одной из высоток Петербурга найдено тело мужчины

О найденном трупе на лестничной площадке сообщили жильцы дома.

Как стало известно «Петрограду«, накануне, 7 декабря, в полицию поступило сообщение, что в парадной дома №24 по Толубеевскому проезду в Петербурге найден труп мужчины.

Тело неизвестного мужчины находилось на 18 этаже дома. Документов при нем не было. Среди примет скончавшегося — борода и тату на пальце.

На вид погибшему петербуржцу 40-50 лет, а рост порядка 180 см. Был одет в темно-синюю куртку, черную футболку, синие джинсы, темные ботинки. На безымянном пальце левой руки погибшего есть татуировка с именем «Яна».