Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS-II» производства ФРГ. В районе населенного пункта Ильичевка ДНР уничтожены две пусковые установки «HIMARS» производства США. В районе населенного пункта Боровское Харьковской области уничтожено более 90 польских наемников.

На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское ДНР. Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Также, за сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное ДНР, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.