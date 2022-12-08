Нижне-Свирский заповедник показал красногрудого щура с рябиной

Автор: Анастасия Щербакова
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Подписчиков умилила трапеза птицы.

Контент для соцсетей Нижне-Свирского государственного заповедника подбросил фотограф Анатолий Смирнов, на пути которого встретился красногрудый щур.

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Фото:Нижне-Свирский государственный заповедник

Он запечатлел птицу в тот момент, когда она с наслаждением склевывала ягоды рябины с припорошенной снегом грозди. Пост в группе «ВКонтакте» так воодушевил пользователей, что почти сразу собрал больше 50 «сердец».

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