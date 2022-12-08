Берег Оредежа в Сиверском «облысел» к зиме

Жителям показалось, что здесь переборщили с вырубкой деревьев.

К 8 декабря облик берега реки Оредеж претерпел ощутимые изменения — там стало гораздо меньше растительности. Об этом пишет «47news» со ссылкой на слова местных жителей.

«Срубили порядка 50 деревьев на площади около 15 соток», — заявил в беседе с изданием депутат Сиверского поселения Анатолий Комар.

Однако Глава администрации Сиверского поселения Денис Румянцев заверил, что вырубку осуществили для того, чтобы укрепить берег — разрешение выдал муниципалитет. Он также пояснил, что деревьев никто не касался — фронт работ коснулся лишь крупного кустарника.