За 10 месяцев 2022 года число наркопреступлений в регионе снизилось почти на 12 %

В Ленобласти подвели итоги деятельности антинаркотической комиссии, снижение почти на 12 % прошло в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«Сегодня борьба с наркопреступлениями усложняется активным использованием электронных площадок. Соответственно, нам необходимо усилить, в том числе, и на уровне районных комиссий, в социальных сетях и на информационных ресурсах агитационную и профилактическую работу с молодежью. В том числе ― сообщать о мерах наказания за подобную противоправную деятельность», ― отметил Александр Дрозденко.

Снижение количества употребления наркотиков и преступлений из-за их употребления удалось достичь благодаря профилактической деятельности, активной работе с родителями, пропаганде ЗОЖ и санитарно-гигиеническое просвещение.

Кроме того, чтобы не допустить «первую пробу» и выявить «группы риска» среди несовершеннолетних проводится социально-психологическое тестирование в образовательных организациях.

Почему люди употребляют и как уберечь ребенка от наркотиков: «То есть, они ищут все равно что-то, но сами не хотят ничего делать… Я спрашиваю человека «За сколько ты найдешь наркотики?». Он говорит «Ну, 15 минут». И сложность оказывается в том, что многие не могут любить детей». В первой серии нового проекта «Независимые люди» психолог, настоятель Храма «Неупиваемая чаша» и основатель РЦ «Ручей» Александр Гаврилов рассказывает, почему люди начинают употреблять, можно ли вылечиться насильно и как не допустить наркотиков в жизни ребенка.

Также среди героев проекта ivbg.ru «Независимые люди» — Илья. Он начал пить в Чечне, а закончил с бомжами в городе Дно в Псковской области. Илья поделился, как оказался на дне и как от дна оттолкнулся. Такие истории наглядно показывают, что никогда не стоит опускать руки и ставить на себе крест.