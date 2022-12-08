Баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на Виктора Бута — CNN

Спортсменка была осуждена за транспортировку наркотиков.

Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД РФ, переговоры по этому поводу велись длительное время.

«В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно», — передали в министерстве.

Ранее сообщалось о возможности такого обмена. Напомним, российский предприниматель Виктор Бут ранее был осужден в США за торговлю оружием.