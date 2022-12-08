Объединение региональных ветеранских организаций Ленобласти приняло нового члена

Общественная организация ветеранов органов государственной власти Ленобласти приняла решение войти в состав региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
За объединение проголосовали участники организации на общем собрании, приуроченном к ее 10-летию.
Отметим, что при Губернаторе Ленинградской области работает консультативный совет по делам ветеранов, образованный в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и поддержки ветеранов, а также в целях разработки приоритетных направлений государственной политики, проводимой на территории Ленинградской области в области защиты и поддержки ветеранов, проживающих на территории региона.