Объединение региональных ветеранских организаций Ленобласти приняло нового члена

Общественная организация ветеранов органов государственной власти Ленобласти приняла решение войти в состав региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За объединение проголосовали участники организации на общем собрании, приуроченном к ее 10-летию.

«Это еще один важный шаг в процессе объединения ветеранских организаций региона. Сегодня ― время работать вместе, время ― выступать единым фронтом, вместе участвовать в решении значимых для Ленинградской области вопросов», ― подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Отметим, что при Губернаторе Ленинградской области работает консультативный совет по делам ветеранов, образованный в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и поддержки ветеранов, а также в целях разработки приоритетных направлений государственной политики, проводимой на территории Ленинградской области в области защиты и поддержки ветеранов, проживающих на территории региона.