Бельгийский инвестор увеличил площадь своего складского комплекса в Ломоносовском районе

В индустриальной зоне Горелово состоялось открытие нового складского комплекса компании «Алерс Рус» за 1,5 млрд рублей

Площадь комплекса составляет 25300 кв.м. – он станет частью существующего складского комплекса компании, который теперь составит более 60 000 кв. м. Кроме того, инвестпроект принесет региону около 200 новых рабочих мест.

«Планы компании были реализованы в сложное, турбулентное время, но, несмотря на санкционное давление, компания не остановила свой инвестиционный цикл и завершила проект. Ленинградская область – крупный транспортно-логистический хаб, и создание новых складских мощностей в регионе добавляет импульс для развития промышленности в регионе», – сказала Анастасия Михальченко, директор областного Агентства экономического развития.

Бельгийская логистическая компания Алерс открыла штаб-квартиру в индустриальной зоне “Горелово” Ломоносовского района в 2020 году. Объем инвестиций составил — 3,5 миллиона евро.

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Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.