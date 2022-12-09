Видео: грузовик снес будку пограничников в Лебяжье

ДТП произошло с четверг утром, 8 декабря, в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти.
На кадрах видно, как водитель фуры, чтобы уйти от столкновения с притормозившим перед постом легковым автомобилем, съехал на обочину и врезался в будку пограничников. К счастью, она была пуста, никто не пострадал.
Видео: t.me/good78news
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