Видео: грузовик снес будку пограничников в Лебяжье

ДТП произошло с четверг утром, 8 декабря, в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти.

На кадрах видно, как водитель фуры, чтобы уйти от столкновения с притормозившим перед постом легковым автомобилем, съехал на обочину и врезался в будку пограничников. К счастью, она была пуста, никто не пострадал.

Видео: t.me/good78news