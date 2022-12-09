Видео: в Московской области полыхает ТЦ «Мега Химки», слышны взрывы

В Московской области полыхает торговый центр «Мега Химки». Площадь пожара составляет уже более 10 тысяч квадратных метров. Началось обрушение кровли.
Видео: Mash
Пожар начался с магазина «Оби» — он выгорел полностью. Там прогремели несколько взрывов в строительном отделе – это банки с краской, аэрозоли, рассказали в экстренных службах. Вскоре произошло обрушение.
Затем огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.
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