Бывший завод Nissan в Петербурге возобновит производство в 2023 году под управлением «АвтоВАЗа»

Управлять бывшим автозаводом Nissan в Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП «НАМИ», будет «АвтоВАЗ». Производство на предприятии планируется начать в 2023 году

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом»», — сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он. также добавил, что в следующем году производство автомобилей в России будет наращивать темпы. В частности, «Автоваз» будет выпускать обновленный «Москвич».